По словам военного корреспондента Андрея Руденко, украинские офицеры бросили крупную группировку морпехов неподалёку от населённого пункта Заиченко. Это были подразделения морской пехоты, которые находились в Мариуполе.
"Вы представьте, 1,5 тысячи человек отправили от Мариуполя в населённый пункт Заиченко в 40 км от Мариуполя, и эта вся линия соприкосновения контролируется нами", — отметил военкор в беседе с ИА SM-News.
Руденко заявил, что в это же время по другой дороге должны были выдвинуться старшие офицеры 36-й бригады украинской армии. Однако командование ВСУ решило пожертвовать солдатами, ради спасения более высокопоставленных чинов.
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