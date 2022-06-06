Руденко: командование ВСУ бросило 1500 украинских морпехов около Заиченко

По словам военного корреспондента Андрея Руденко, украинские офицеры бросили крупную группировку морпехов неподалёку от населённого пункта Заиченко. Это были подразделения морской пехоты, которые находились в Мариуполе.

"Вы представьте, 1,5 тысячи человек отправили от Мариуполя в населённый пункт Заиченко в 40 км от Мариуполя, и эта вся линия соприкосновения контролируется нами", — отметил военкор в беседе с ИА SM-News.

Руденко заявил, что в это же время по другой дороге должны были выдвинуться старшие офицеры 36-й бригады украинской армии. Однако командование ВСУ решило пожертвовать солдатами, ради спасения более высокопоставленных чинов.