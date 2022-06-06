Военкор Поддубный: на позициях ВСУ нашли документы на имя польского полковника

ВСУ несут немалые потери в Северодонецке, поэтому дыры приходиться латать элитными подразделениями. Если на передовую вместо пехоты отправляется спецназ, то это всегда большая беда. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист назвал неоспоримым фактом потерю Северодонецка для ВСУ. Однако сейчас Киев пытается сделать из своего очередного военно-политического поражения информационную победу, считает репортёр.

Фактом приезда в промзону Северодонецка начальника ГУР Минобороны генерала Кирилла Буданова политтехнологи решили купировать массовые факты позорного поведения офицеров ВСУ, которые предпочитают держаться подальше от переднего края, заметил военкор.

По его словам, в Северодонецке сейчас образуется подобие мариупольской "Азовстали" со своими местными сидельцами в промзоне завода "Азот". А среди них могут быть и западные "антикризисные менеджеры".

Так, появилась информация, что на брошенных позициях ВСУ нашли документы на имя польского полковника Дариуша Майхжака, который служил в составе польского контингента на территории Ирака. В Польше он был проректором по военным делам в Академии военных искусств, где исследовал вопросы национальной и международной безопасности, а также антикризисного управления в международном плане.

Ранее военный НМ ЛНР сообщил о найденном на позициях ВСУ французском лекарстве, которое делает солдат бесстрашными перед лицом смерти.