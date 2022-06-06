Военные ВС РФ сфотографировались у пограничного столба из постановки ВСУ

В Сети появилось фото российских военных у пограничного столба. Сообщая об этом, издание "Военное обозрение" уточняет, что речь идёт о снимке, сделанном в Харьковской области. По данным издания, столб на фото — тот самый, который "участвовал" в постановке ВСУ, когда несколько недель назад украинские военные, протащив его через лесопосадку и потеряв при этом семерых человек (из них троих — ранеными), заявили, что добрались до российской границы, выбив войска РФ.

Российские военные на фото демонстрируют, что приграничная зона в Харьковской области остаётся под контролем ВС РФ, где нет ни войск, ни представителей погранслужбы Украины.