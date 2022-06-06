Психолог призвал не верить слезам бандеровца при виде "убитого" им бойца ДНР

Военный психолог Алексей Захаров заявил, что слёзы украинского националиста, увидевшего свою выжившую жертву — бойца ДНР, — не свидетельствуют о раскаянии. Если этот человек садист, то его невозможно исправить тюремным заключением или вылечить, убеждён эксперт.

Ранее пленный украинский морпех встретился с бойцом ДНР, которого, как он считал, зарезал штык-ножом. Увидев свою жертву, бандеровец заплакал и попросил прощения.

"То, что он расплакался при виде своей бывшей жертвы, не говорит о раскаянии. Это слёзы жалости к себе. Он себя жалеет, он слабый человек. А слова прощения никак ситуацию не исправят. Тюрьма их не исправит", — сказал Захаров в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам психолога, украинские националисты издеваются над пленными, чтобы самоутвердиться. За восемь лет киевский режим взрастил целое поколение людей, которые считают нормальным проявлять агрессию, чтобы снять напряжение.

Захаров назвал зависимость от агрессивного поведения массовым явлением на Украине. Таких пациентов невозможно вылечить, они всё равно вернутся к проявлению насилия, потому что зависят от этого.

"Им эти проявления нравятся. И хотят они или не хотят, а избавиться от них не смогут", — подчеркнул специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен