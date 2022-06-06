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Картаполов: реакцией России на поставки Киеву РСЗО будут удары по гособъектам

Силовые структуры

Россия оставляет за собой право отреагировать на поставки Киеву мощных западных вооружений, таких как реактивные системы залпового огня, соответствующим образом, заявил депутат, глава комитета по обороне в Госдуме Андрей Картаполов.

Картаполов: реакцией России на поставки Киеву РСЗО будут удары по гособъектам

"Россия отреагирует, как сказал наш президент, верховный главнокомандующий, нанесением ударов по тем объектам, по которым мы еще пока воздерживаемся", — сказал Картаполов в ходе пресс-конференции.

Парламентарий уточнил, что имеются в виду такие объекты, ударов по которым Россия пока намеренно избегала: железнодорожные пути, автомобильные магистрали и мосты, аэропорт Киева.

"Ни одного удара не было ни по министерству обороны Украины, ни по генеральному штабу, ни по Раде, ни по другим министерствам, там, где принимаются решения, ставятся задачи", — подчеркнул Картаполов.

Ранее США пообещали поставить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, если украинское правительство даст слово не применять это оружие против России. И хоть президент Украины Владимир Зеленский такое обещание во всеуслышание дал, некоторые украинские чиновники не исключают использование американских ракет для ударов по территории РФ. У российской стороны также нет причин доверять обещаниям Зеленского, который ещё не сдержал ни одного своего слова относительно дипломатического разрешения украинского конфликта.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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