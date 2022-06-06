Россия оставляет за собой право отреагировать на поставки Киеву мощных западных вооружений, таких как реактивные системы залпового огня, соответствующим образом, заявил депутат, глава комитета по обороне в Госдуме Андрей Картаполов.
"Россия отреагирует, как сказал наш президент, верховный главнокомандующий, нанесением ударов по тем объектам, по которым мы еще пока воздерживаемся", — сказал Картаполов в ходе пресс-конференции.
Парламентарий уточнил, что имеются в виду такие объекты, ударов по которым Россия пока намеренно избегала: железнодорожные пути, автомобильные магистрали и мосты, аэропорт Киева.
"Ни одного удара не было ни по министерству обороны Украины, ни по генеральному штабу, ни по Раде, ни по другим министерствам, там, где принимаются решения, ставятся задачи", — подчеркнул Картаполов.
Ранее США пообещали поставить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, если украинское правительство даст слово не применять это оружие против России. И хоть президент Украины Владимир Зеленский такое обещание во всеуслышание дал, некоторые украинские чиновники не исключают использование американских ракет для ударов по территории РФ. У российской стороны также нет причин доверять обещаниям Зеленского, который ещё не сдержал ни одного своего слова относительно дипломатического разрешения украинского конфликта.
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