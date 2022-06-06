Секретарь СНБО Украины Данилов отказался называть потерю территорий трагедией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что власти не воспринимают потерю территорий как трагедию. По мнению политика, Киев вернёт их под контроль.

"Временная потеря территорий не является трагедией", — сказал руководитель СНБО, передаёт Financial Times.

Вместе с этим Данилов подчеркнул, что военные ВСУ оставляют позиции с целью перегруппировки. По словам политика, трагедией для Киева является потеря всей страны.

Как отметил глава СНБО, армия Украины не способна ответить ВС России из-за недостатка вооружений. У Москвы есть "преимущество в артиллерии" в Северодонецке, добавил Данилов. Ещё он призвал Запад ускорить передачу оружия Киеву.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают освобождение Святогорска в Донецкой Народной Республике.