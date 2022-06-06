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Секретарь СНБО Украины Данилов отказался называть потерю территорий трагедией

Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что власти не воспринимают потерю территорий как трагедию. По мнению политика, Киев вернёт их под контроль.

Секретарь СНБО Украины Данилов отказался называть потерю территорий трагедией

"Временная потеря территорий не является трагедией", — сказал руководитель СНБО, передаёт Financial Times.

Вместе с этим Данилов подчеркнул, что военные ВСУ оставляют позиции с целью перегруппировки. По словам политика, трагедией для Киева является потеря всей страны.

Как отметил глава СНБО, армия Украины не способна ответить ВС России из-за недостатка вооружений. У Москвы есть "преимущество в артиллерии" в Северодонецке, добавил Данилов. Ещё он призвал Запад ускорить передачу оружия Киеву.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают освобождение Святогорска в Донецкой Народной Республике.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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