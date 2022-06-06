Заградительные отряды ВСУ взорвали мост под Святогорском через реку Северный Донец, чтобы предотвратить бегство из города и отрезать своим боевикам путь к отступлению.
После подрыва моста от основной группировки ВСУ оказались отрезаны остатки батальонов 81 отдельной аэромобильной бригады и 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает телеканал "Звезда".
Бандеровцы в итоге бросили всю военную технику и рассеялись вдоль берега. Около 80 человек смогли реку переплыть. Российские бойцы по ним огонь не открывали.
На данный момент разворачивается вторая фаза СВО на Украине, которая в основном концентрируется на территории Донбасса, где киевский режим собрал основные силы. Но дела у боевиков складываются весьма плачевно — ВСУ теряет один населённый пункт за другим.
Помимо этого, украинцы массово сдаются в плен, а командование их бросило. Вооружение Запада, которое потоком хлынуло в Незалежную после начала специальной операции, не помогает украинской армии перехватить инициативу.
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