Заградотряды ВСУ взорвали мост, чтобы свои не сбежали

Заградительные отряды ВСУ взорвали мост под Святогорском через реку Северный Донец, чтобы предотвратить бегство из города и отрезать своим боевикам путь к отступлению.

После подрыва моста от основной группировки ВСУ оказались отрезаны остатки батальонов 81 отдельной аэромобильной бригады и 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает телеканал "Звезда".

Бандеровцы в итоге бросили всю военную технику и рассеялись вдоль берега. Около 80 человек смогли реку переплыть. Российские бойцы по ним огонь не открывали.

На данный момент разворачивается вторая фаза СВО на Украине, которая в основном концентрируется на территории Донбасса, где киевский режим собрал основные силы. Но дела у боевиков складываются весьма плачевно — ВСУ теряет один населённый пункт за другим.

Помимо этого, украинцы массово сдаются в плен, а командование их бросило. Вооружение Запада, которое потоком хлынуло в Незалежную после начала специальной операции, не помогает украинской армии перехватить инициативу.