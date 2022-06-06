Яков Кедми: Киев поставляет западное вооружение террористам в Сирии

Недавно новым оружием похвастались иностранные наёмники незаконной вооружённой группировки "Батальон шейха Мансура". Боевики отметили, что получили вооружение от представителей военно-политического руководства Украины, которых назвали "своими людьми".

По мнению военного аналитика Якова Кедми, в Киеве создан устойчивый канал передачи оружия на территорию Сирии для боевых действий против законного правительства страны. Эксперт полагает, что передача осуществляется через Румынию, Болгарию и Турцию.

Радикальные формирования настолько уверены в надёжных поставках, что даже заранее анонсируют оружие.

"Таким образом, западные правительства оказались оружейными поставщиками для радикальных исламистов на Ближнем Востоке", — отметил Кедми.