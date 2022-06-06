Недавно новым оружием похвастались иностранные наёмники незаконной вооружённой группировки "Батальон шейха Мансура". Боевики отметили, что получили вооружение от представителей военно-политического руководства Украины, которых назвали "своими людьми".
По мнению военного аналитика Якова Кедми, в Киеве создан устойчивый канал передачи оружия на территорию Сирии для боевых действий против законного правительства страны. Эксперт полагает, что передача осуществляется через Румынию, Болгарию и Турцию.
Радикальные формирования настолько уверены в надёжных поставках, что даже заранее анонсируют оружие.
"Таким образом, западные правительства оказались оружейными поставщиками для радикальных исламистов на Ближнем Востоке", — отметил Кедми.
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