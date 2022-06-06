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Зеленский признал, что боевики с "Азовстали" сдались в плен армии России

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский спустя полмесяца признал, что боевики "Азова"* и ВСУ с "Азовстали" сдались в плен.

Зеленский признал, что боевики с "Азовстали" сдались в плен армии России

Лидер Незалежной отметил, что с мариупольского металлургического комбината сдались армии России 2,5 тысячи солдат.

"В российском плену сейчас находятся около 2,5 тысяч бойцов с завода "Азовсталь", — цитируют Зеленского украинские СМИ.

Впервые он признал, что это не "эвакуация под руководством украинской разведки", а капитуляция.

Также президент Украины опроверг ложь своего правительства о том, что пленных пытают. По словам Зеленского, российской стороне не выгодно применять пытки против захваченных боевиков с "Азовстали", так как они стали "публичными пленными".

 *украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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