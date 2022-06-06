Минюст ДНР: ряд бойцов "Азова"* ждёт смертная казнь за преступления

Ряд боевиков националистического батальона "Азов"* ждёт смертная казнь за преступления в Донбассе.

Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление министра юстиции ДНР Юрия Сироватко.

"Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека. Насколько мы знаем, на территории ДНР, в том числе на недавно освобождённых территориях, случаи убийства мирных жителей с особой жестокостью исчисляются сотнями, а то и тысячами", — заявил глава Министерства юстиции Республики.

Вместе с тем Сироватко отметил, что все права военнопленных соблюдаются, их кормят и оказывают им медицинскую помощь. На территории Донецкой Народной Республики сейчас находятся 2,3 тысячи пленных боевиков националистического батальона.

Напомним, ранее Верховный суд ДНР начал рассмотрение дела в отношении наёмников из Великобритании и Марокко. Им тоже грозит высшая мера наказания.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.