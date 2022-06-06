По словам киевского блогера Юрия Бутусова, в рядах украинской армии отмечается повальное дезертирство. Солдаты самовольно оставляют места боевых действий и массово сдаются в плен. По его мнению, киевскому режиму необходимо устранить проблему дезертирства с помощью очередной волны мобилизации на западе Украины и в центральных областях.
Блогер предлагает, призвать на фронт граждан Украины 1962-2004 годов рождения. По словам Бутусова, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отдал такой приказ.
Более того, по мнению журналиста, в обороне ВСУ на Лиманском и Северодонецком направлениях имеются упущения, а транспортные коммуникации не прикрыты.
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