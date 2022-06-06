Глава Чечни Кадыров пообещал победить Украину и НАТО в ходе СВО

По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в украинском конфликте принимает участие не только киевский режим, но и Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном. Он убеждён, что Россия одержит безоговорочную победу в ходе военной спецоперации.

"Мы и НАТО победим, и союзников натовских. Америка, зная, что она далеко, использует европейские государства. Она пишет против нас санкции, и те государства тоже" — заявил Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что вооружённый конфликт на Украине будет продолжатся, пока все санкции не будут отменены, а западные страны не извинятся перед Россией.