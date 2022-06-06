По мнению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в украинском конфликте принимает участие не только киевский режим, но и Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном. Он убеждён, что Россия одержит безоговорочную победу в ходе военной спецоперации.
"Мы и НАТО победим, и союзников натовских. Америка, зная, что она далеко, использует европейские государства. Она пишет против нас санкции, и те государства тоже" — заявил Кадыров.
Чеченский лидер отметил, что вооружённый конфликт на Украине будет продолжатся, пока все санкции не будут отменены, а западные страны не извинятся перед Россией.
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