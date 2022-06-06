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Арестович о планах армии РФ: "Окружат Славянск за неделю"

Силовые структуры

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович попытался предугадать планы Вооружённых сил РФ. Он предупредил, что Украину ожидают тяжёлые бои.

Помощник Владимира Зеленского уверен, что российская армия накопила силы для удара сразу на трёх направлениях — от Изюма до Попасной. Также Арестович предполагает, что непростая ситуация сложится в Запорожской области, где ВС РФ сосредотачивают войска в районе Васильевки, южнее Запорожья.

Арестович считает, что российские военнослужащие в рамках спецоперации смогут окружить Славянск за неделю.

Ранее советник главы Офиса президента Украины заявил, что отступление Вооружённых сил Украины в Северодонецке является военной хитростью, а российская армия угодила в некую ловушку.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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