Арестович: Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США и Британия

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине не хватит обещанных Вашингтоном и Лондоном РСЗО. По его словам, Киеву требуется как минимум 60 единиц тяжёлого оружия, чтобы "нанести поражение" России.

По словам советника ОП, кроме количества поставок, необходимо увеличить и "качество". Как подчеркнул Арестович, США и Британия должны отправить реактивные системы залпового огня с большей дальностью.

"Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своём пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьёзными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжёлыми потерями, чем сейчас", — пояснил Арестович свою позицию в беседе с Guardian.

Как подчеркнул Арестович, Вашингтон и Лондон "должны" поставлять Украине больше оружия, чтобы противостоять "российской агрессии".