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Пушилин: генерал Кутузов, погибший в Донбассе, берёг жизни своих бойцов

Силовые структуры

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным генерал-лейтенанта Романа Кутузова, который погиб в ходе боевых действий в Донбассе.

Пушилин: генерал Кутузов, погибший в Донбассе, берёг жизни своих бойцов

По его словам, военнослужащий своим личным примером показывал, как нужно служить родине. Пушилин пояснил, что Кутузов был человеком, который мог найти общий язык и установить полное взаимопонимание со всеми людьми.

"За ним шли бойцы. Их жизни берёг, а свою не сберёг. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича", — отметил Пушилин.

Руководитель ДНР подчеркнул: пока генералы участвуют в боях плечом к плечу с солдатами, Россия непобедима.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Кутузов — четвёртый генерал, погибший при освобождении Донбасса и Украины от националистов. Военнослужащий получил смертельное ранение 5 июня в Николаевке Попасянского района, когда повёл своих солдат в атаку.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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