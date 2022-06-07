Арестович: Украина до сих пор не увидела обещанные Германией каски

Власти Германии обещали предоставить пять тысяч касок для Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако до сих пор этого не сделали, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

По его словам, немцы должны разобраться со своими политиками, которые затягивают оказание военной помощи Киеву.

"Хочу видеть пять тысяч касок, которые они нам "поставили", — сказал Арестович.

При этом он подчеркнул: Германия передала Украине противотанковое оружие, боеприпасы и гранатомёты.

Ранее Арестович сообщил, что ВСУ не хватит обещанных США и Британией реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как отметил советник главы офиса Владимира Зеленского, Украине требуется как минимум 60 единиц тяжёлого оружия, чтобы "нанести поражение" российской армии.

"Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо", — считает Арестович.