Бои за Северодонецк ведутся очень высокими темпами. Город смогли взять всего за три дня. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.
Он заметил, что Вооруженным силам Украины сейчас не удастся реализовать свой замысел и перейти в контрнаступление на этом участке.
Аналитик считает, что попытки ВСУ совершить контрнаступление, вероятно, связаны с желанием показать свою боеспособность Западу и добиться дополнительных поставок вооружения.
По мнению Сивкова, потери ВСУ в любом случае будут несопоставимы, что равносильно самоубийству.
Ранее полковник запаса Игорь Коротченко сравнил важность взятия Северодонецка с разгромом немецкой армии под Сталинградом. Он считает, что после этого во всей спецоперации наступит перелом.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.