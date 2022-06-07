Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по рыночной площади в Светлодарске. Об этом заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
По данным штаба, в результате атаки со стороны украинских боевиков скончалась женщина 1960 года рождения.
"При обстреле рыночной площади ранения получил мужчина 1958 года рождения, его жена погибла от полученных травм", — сказано в официальном сообщении.
24 мая Светлодарск перешёл под оперативный контроль военных ДНР и ЛНР. Город продолжают зачищать от украинских националистов.
Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла город Стаханов в Луганской Народной Республике. Во время ракетной атаки две беременные женщины погибли, 24 мирных жителя получили ранения. Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения боя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.