Российские военные уничтожили гаубицы из США и Норвегии на Украине

Российская артиллерия уничтожила гаубицы США и Норвегии в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные также уничтожили семь орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион".

"В результате ударов артиллерии уничтожена одна 155-мм самоходная установка М109А3, переданная Норвегией, и две 155-мм гаубицы М777 производства США", — подчеркнул Конашенков на брифинге.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия РФ уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и девять танков, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования российские бойцы поразили два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, 18 районов скопления живой силы и техники ВСУ.