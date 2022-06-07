Российская артиллерия уничтожила гаубицы США и Норвегии в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, российские военные также уничтожили семь орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион".
"В результате ударов артиллерии уничтожена одна 155-мм самоходная установка М109А3, переданная Норвегией, и две 155-мм гаубицы М777 производства США", — подчеркнул Конашенков на брифинге.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия РФ уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и девять танков, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования российские бойцы поразили два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, 18 районов скопления живой силы и техники ВСУ.
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