Минобороны: армия РФ уничтожила две установки РСЗО "Град" и девять танков ВСУ

Авиация РФ уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и девять танков, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что российские военные с помощью высокоточных ракет воздушного базирования поразили два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, 18 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.

"В результате ударов авиации уничтожены более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения", — подчеркнул Конашенков.

По его словам, в районе населённых пунктов Врубовка и Яковлевка ЛНР армия РФ также уничтожила два склада боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что силы РФ и ЛНР отбили укреплённый пункт ВСУ, расположенный неподалёку от посёлка Боровское.