Сержант Дмитрий Писанка, который служит на юге Украины, рассказал американским журналистам о сложностях при использовании поставляемых альянсом НАТО вооружений. Как заявил солдат ВСУ, военным приходится переводить инструкции в Google Translate.
Писанка обратил внимание на трудности во время применения лазерного дальномера SAFRAN JIM LR. Некоторые солдаты умели им пользоваться, однако их направили в другое подразделение, отметил военный.
"Я пытался научиться пользоваться им (дальномером. — Прим. ред.). Читал руководство на английском языке и использовал Google Translate", — сообщил Писанка, слова которого приводит The New York Times.
В издании подчеркнули, что Белый дом не намерен отправлять на Украину военных советников. По словам пограничника Андрея Никиты, большая часть солдат ВСУ учится управлять техникой по видео или в бою.
Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок сообщил об ошибках ВСУ при использовании РСЗО. Как отметил специалист, техника работает без прикрытия и связи.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.