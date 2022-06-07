Украинские военные используют Google Translate из-за незнания техники НАТО

Сержант Дмитрий Писанка, который служит на юге Украины, рассказал американским журналистам о сложностях при использовании поставляемых альянсом НАТО вооружений. Как заявил солдат ВСУ, военным приходится переводить инструкции в Google Translate.

Писанка обратил внимание на трудности во время применения лазерного дальномера SAFRAN JIM LR. Некоторые солдаты умели им пользоваться, однако их направили в другое подразделение, отметил военный.

"Я пытался научиться пользоваться им (дальномером. — Прим. ред.). Читал руководство на английском языке и использовал Google Translate", — сообщил Писанка, слова которого приводит The New York Times.

В издании подчеркнули, что Белый дом не намерен отправлять на Украину военных советников. По словам пограничника Андрея Никиты, большая часть солдат ВСУ учится управлять техникой по видео или в бою.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок сообщил об ошибках ВСУ при использовании РСЗО. Как отметил специалист, техника работает без прикрытия и связи.