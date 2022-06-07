Конашенков: Зеленский солгал, заявив, что РФ разрушает объекты культуры Украины

Украинский президент Владимир Зеленский солгал, заявив, что российская армия якобы уничтожает объекты культурного наследия в ходе спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что армия России не допускает обстрелов таких объектов на территории Украины.

"Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это РФ из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", — сказал Конашенков.

Он добавил, что ценности киевского режима противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул: у проводимой Зеленским "преступной антихристианской политики" нет и не может быть никакого будущего.

Ранее Конашенков сообщил, что во время спецоперации российские военные уничтожили гаубицы, поставленные Норвегией и США на Украину.