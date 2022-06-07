Украинский президент Владимир Зеленский солгал, заявив, что российская армия якобы уничтожает объекты культурного наследия в ходе спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что армия России не допускает обстрелов таких объектов на территории Украины.
"Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями "исключить за это РФ из ЮНЕСКО и ООН" в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу", — сказал Конашенков.
Он добавил, что ценности киевского режима противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул: у проводимой Зеленским "преступной антихристианской политики" нет и не может быть никакого будущего.
Ранее Конашенков сообщил, что во время спецоперации российские военные уничтожили гаубицы, поставленные Норвегией и США на Украину.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.