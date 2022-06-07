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Военный прокурор Егиев: к спецоперации на Украине привлекли 600 срочников из ЗВО

Силовые структуры

Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сказал, что к военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине привлекли 600 солдат срочной службы. За соответствующее нарушение наказали 12 офицеров, подчеркнул представитель ведомства.

"Согласно (данным. — Прим. ред.) по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки", — сообщил Егиев во время выступления в Совете Федерации.

По словам прокурора, нарушителей, которые отвечали за отправку срочников на Украину, уволили.

Ранее журналисты Le Figaro заявили, что армия Украины сможет выстоять перед российскими военными, если президент РФ Владимир Путин не объявит мобилизацию.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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