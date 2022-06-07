Руководитель Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине и в Донбассе Луганскую Народную Республику освободили на 97%.
"Развивается наступление на попасненском направлении", — подчеркнул министр во время селекторного совещания.
Вместе с этим руководитель ведомства заявил, что военные освободили значительную часть территории республик по левому берегу реки Северский Донец. ВС России взяли под контроль Красный Лиман и Святогорск, отметил Шойгу. Также он рассказал о 6 489 украинских солдат, которые сдались в плен.
Ранее российские правоохранители обвинили подполковника ВСУ Александра Плотникова в военных преступлениях. Предположительно, солдат обстрелял гражданские объекты.
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