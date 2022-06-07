В ДНР нацисты киевского режима убивают монахов и священнослужителей, после чего скрывают эти факты.
Об этом заявил мэр Святогорска Владимир Бандура.
"Есть информация, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают этот факт… ВСУ делают мародёрства, грабежи, беспредел одним словом", — сообщает глава города.
По его словам, Владимиром Зеленским и его командой управляет Запад — финансируют их, а украинская власть специально затягивает вооруженный конфликт, не щадя собственное население.
Бандура призвал украинского президента выйти из-под западного влияния, сесть за стол переговоров и прекратить сопротивление для спасения жизней, пишет РИА Новости.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.