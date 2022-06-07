Мэр Святогорска: "Украинские националисты убивают священнослужителей"

В ДНР нацисты киевского режима убивают монахов и священнослужителей, после чего скрывают эти факты.

Об этом заявил мэр Святогорска Владимир Бандура.

"Есть информация, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают этот факт… ВСУ делают мародёрства, грабежи, беспредел одним словом", — сообщает глава города.

По его словам, Владимиром Зеленским и его командой управляет Запад — финансируют их, а украинская власть специально затягивает вооруженный конфликт, не щадя собственное население.

Бандура призвал украинского президента выйти из-под западного влияния, сесть за стол переговоров и прекратить сопротивление для спасения жизней, пишет РИА Новости.