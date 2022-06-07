В Москве украинец избил 84-летнего старика за то, что он поддерживает СВО

В Москве украинец сильно избил 84-летнего пенсионера за то, что он поддерживает специальную военную операцию России.

Пенсионер (являющийся полковником) попал в реанимацию с ушибом и сотрясением мозга, переломом челюсти и многочисленными гематомами. Об этом сообщил RT соссылкой на журналистку Нелю Ишмееву.

Как рассказывает в обращении дочь пострадавшего, всё случилось ещё 5 марта, но до сих пор пожилой человек полностью не восстановился. А напал на старика их 57-летний сосед, который является уроженцем Киева и имеет двойное гражданство (России и Соединённых Штатов).

Близкие пострадавшего дедушки возмущены: преступнику грозило всего 1,5 года, да и то условно. А позже им сообщили, что дело переквалифицировано на менее жёсткую статью — с причинения "тяжкого вреда" здоровью на "среднюю тяжесть".

Дочь потерпевшего очень просит помощи, пишет журналистка.