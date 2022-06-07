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Глава МИД ДНР сообщила о плане по прекращению обстрелов Донецка

Силовые структуры

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Минобороны республики разработало военный план, реализация которого позволит прекратить обстрелы Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

Глава МИД ДНР сообщила о плане по прекращению обстрелов Донецка

"В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера", — сказала Никонорова.

Она добавила, что в скором времени республика будет освобождена.

В настоящее время украинская армия контролирует ряд населенных пунктов на западе и северо-западе от Донецка, в том числе Славянск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка. В конце мая Вооружённые силы Украины усилили обстрел столицы ДНР и начали атаковать жилые кварталы из американской артиллерии и реактивных систем залпового огня "Смерч".

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил усиленный обстрел города местью за то, что недавно в результате успешной атаки российской армии ВСУ потеряли 700 своих солдат и 100 единиц техники.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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