Рожин: задача ВС РФ - уничтожить как можно больше живой силы ВСУ

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские войска в СВО на Украине отказались от тактики глубоких прорывов.

Армия объединённых сил методично перемалывает противника. Новую тактику можно видеть по боям за Северодонецк, Красный Лиман, по наступлению на Попасную.

Тактика заключается в артударах, перемалывании бандеровских сил и неспешном продвижении по всей линии боевого соприкосновения. Так ВС РФ снижает свои потери и максимизирует потери боевиков ВСУ.

"Основная задача — уничтожение живой силы и техники противника", — отметил эксперт.

Приняты новшества, которые связаны с потерями личного состава. В результате до минимума сократились человеческие потери и потери в военной технике. Сегодня идут крупные бои в районе Славянска, Лисичанска, Северодонецка, Авдеевки, Соледара.