Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что российские войска в СВО на Украине отказались от тактики глубоких прорывов.
Армия объединённых сил методично перемалывает противника. Новую тактику можно видеть по боям за Северодонецк, Красный Лиман, по наступлению на Попасную.
Тактика заключается в артударах, перемалывании бандеровских сил и неспешном продвижении по всей линии боевого соприкосновения. Так ВС РФ снижает свои потери и максимизирует потери боевиков ВСУ.
"Основная задача — уничтожение живой силы и техники противника", — отметил эксперт.
Приняты новшества, которые связаны с потерями личного состава. В результате до минимума сократились человеческие потери и потери в военной технике. Сегодня идут крупные бои в районе Славянска, Лисичанска, Северодонецка, Авдеевки, Соледара.
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