Военный эксперт Сивков: ВСУ снова попробуют атаковать остров Змеиный

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что остров Змеиный непременно будет атакован ВСУ вновь, потому что он очень важен с точки зрения инфраструктуры.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике полагает, что остров Змеиный может быть атакован ещё и по другой причине — для отвлечения внимания сил ВС РФ. По мнению Сивкова, остров важен ещё и потому, что с него можно контролировать воздушное пространство в радиусе 500 км.

"Вполне возможно, что Украина нанесёт ещё удары по острову Змеиный", — заявил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению эксперта, военные ВСУ могут начать наносить ложные удары, чтобы отвлечь внимание российских военных от главного направления — Донбасская дуга.