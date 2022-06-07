Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что остров Змеиный непременно будет атакован ВСУ вновь, потому что он очень важен с точки зрения инфраструктуры.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике полагает, что остров Змеиный может быть атакован ещё и по другой причине — для отвлечения внимания сил ВС РФ. По мнению Сивкова, остров важен ещё и потому, что с него можно контролировать воздушное пространство в радиусе 500 км.
"Вполне возможно, что Украина нанесёт ещё удары по острову Змеиный", — заявил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.
По мнению эксперта, военные ВСУ могут начать наносить ложные удары, чтобы отвлечь внимание российских военных от главного направления — Донбасская дуга.
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