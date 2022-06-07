Ищенко: "Штурмовать Одессу не стоит, есть клещи, они сработают"

Военный эксперт Сергей Ищенко оценил результаты специальной операции на Украине.

В ответе на вопрос, будет ли Армия России брать штурмом Одессу, аналитик ответил, что в штурме нет никакой необходимости. Однако он полагает, что российские войска вряд ли будут ограничиваться продвижением на территорию Донбасса.

По словам обозревателя, если Одесса так и останется под киевским режимом, то у Российской Федерации будут большие проблемы на Черном море и в Крыму. Но всё же и штурма там не будет, потому что это мегаполис. Может быть "охват" или "клещи", так как это даст возможность избежать кровопролития, а вот они сработают уверен Ищенко.

Дальнейшее продвижение объединённых сил ускорится после разгрома группировки бандеровцев на Донбассе, подытожил эксперт.