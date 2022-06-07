Военный эксперт Сергей Ищенко оценил результаты специальной операции на Украине.
В ответе на вопрос, будет ли Армия России брать штурмом Одессу, аналитик ответил, что в штурме нет никакой необходимости. Однако он полагает, что российские войска вряд ли будут ограничиваться продвижением на территорию Донбасса.
По словам обозревателя, если Одесса так и останется под киевским режимом, то у Российской Федерации будут большие проблемы на Черном море и в Крыму. Но всё же и штурма там не будет, потому что это мегаполис. Может быть "охват" или "клещи", так как это даст возможность избежать кровопролития, а вот они сработают уверен Ищенко.
Дальнейшее продвижение объединённых сил ускорится после разгрома группировки бандеровцев на Донбассе, подытожил эксперт.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.