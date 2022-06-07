На Украине говорят о своих ВВС в прошедшем времени

Профессиональный лётный состав и боеспособные ВВС Украины закончились.

Об этом заявляют многие эксперты.

Однако киевская пропаганда рассказывает об ударе, который якобы нанесли украинские вертолёты под Херсоном. Разумеется, никаких координат в материалах украинских СМИ не приводится.

Но выложено фото какого-то сгоревшего танка. А в текстах общие расплывчатые фразы о геройстве лётчиков, которые с начала СВО выполнили более тысячи налётов и "уничтожили миллион всего". В этой "переможной" реляции примечательно то, что в конце авторы назвали свои ВВС в прошедшем времени.

Сегодня из-за отсутствия аэродромов, ГСМ и господства в небе ВКС РФ украинские ВВС вынуждены в зону СВО вылетать с территории Румынии. Из-за большого расстояния украинские пилоты вынуждены брать дополнительный запас топлива, а значит, урезать полезную нагрузку (количество боеприпасов).

Да и в целом вся техника ВВС Украины является наследием Варшавского договора и экстренно передана в ВВСУ из стран Восточной Европы (по команде из Вашингтона).