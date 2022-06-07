Профессиональный лётный состав и боеспособные ВВС Украины закончились.
Об этом заявляют многие эксперты.
Однако киевская пропаганда рассказывает об ударе, который якобы нанесли украинские вертолёты под Херсоном. Разумеется, никаких координат в материалах украинских СМИ не приводится.
Но выложено фото какого-то сгоревшего танка. А в текстах общие расплывчатые фразы о геройстве лётчиков, которые с начала СВО выполнили более тысячи налётов и "уничтожили миллион всего". В этой "переможной" реляции примечательно то, что в конце авторы назвали свои ВВС в прошедшем времени.
Сегодня из-за отсутствия аэродромов, ГСМ и господства в небе ВКС РФ украинские ВВС вынуждены в зону СВО вылетать с территории Румынии. Из-за большого расстояния украинские пилоты вынуждены брать дополнительный запас топлива, а значит, урезать полезную нагрузку (количество боеприпасов).
Да и в целом вся техника ВВС Украины является наследием Варшавского договора и экстренно передана в ВВСУ из стран Восточной Европы (по команде из Вашингтона).
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.