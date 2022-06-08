Гагин: "Пленных тысячи, многие поедут домой, кто-то — в тюрьму или на виселицу"

В уголовном законодательстве ДНР предусмотрена смертная казнь за мародерство, насилие над населением в районе военных действий, изнасилования и убийство с отягчающими обстоятельствами.

В случае если суд на основании переданных прокуратурой доказательств, в том числе фото- и видеоматериалов, показаний свидетелей примет решение о высшей мере наказания в отношении ряда иностранных наемников или военных ВСУ, а также в случае отклонения кассаций и апелляций, приговор будет приведен в исполнение, — заявил Pravda.Ru представитель руководства республики.

"Безусловно, часть пленных, совершавших военные преступления, заслужила смертную казнь и их — говорю это как солдат и гражданин, а не чиновник — стоит за это вздернуть. Пулю еще надо заслужить. А другая, большая часть, не совершавшая таких преступлений и просто исполнявшая приказы, вернется к семьям домой в ходе обмена. Кто-то же получит срок тюремного заключения в соответствии с тяжестью деяния", — поделился с Pravda.Ru советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. "Каждый сам принимает решения, за которые будет отвечать. Можно войти в мирное поселение, выполняя боевую задачу, а можно при этом терзать и убивать гражданских. Можно взять солдата противника в плен и оказать медпомощь, относиться к нему адекватно и в соответствии с конвенциями, а можно, как делали с нашими солдатами некоторые одиозные личности — стрелять в колени и резать головы. Есть выбор, за этот выбор придется отвечать" — добавил он.

"Степень вины и приговор определит суд"

"Понятно, что толпа — чаще всего те, кто не имеет отношения к армии, не был в бою и видел войну и кровь только в кино и играх, — требует крови, расстрелов. Вот только если мы, как того требует толпа, начнем вешать и стрелять направо и налево, чем мы будем отличаться от них (украинских националистов)? Так что степень вины и приговор определит суд и только суд", — поясняет представитель властей республики.

"Российский солдат милосерден. Вспомните исторические факты: даже в 1812 году русская армия, вошедшая в столицу агрессора, в Париж, не стала учинять резни (хотя парижане этого боялись), а встала лагерем и покупала на рынках и в харчевнях провиант за деньги, не отбирая. Или в конце Великой Отечественной, несмотря на весь тот ужас, что натворила нацистская Германия в СССР, наша армия не выжигала и не опустошала немецкие города", — считает Гагин.

"Мы — не они!"

"Во всех освободительных и правых войнах наши солдаты после зверств противника на нашей земле будто бы и имели право на жестокое обращение с городами врага… но мы — не они!" — пояснил он.

"А так — да, моратория на высшую меру социальной защиты в республике нет (и пока она не вошла в состав России, где есть мораторий) — но нет и цели кого-то истребить физически. Пленных — тысячи, повторюсь, многие из них поедут домой, кто-то отправится отбывать наказание, ну а кто-то — и на виселицу", — заключил советник.

Отметим, что в Донецке начались судебные заседания над британскими и марокканским наемниками. Им вменены наемничество, насильственный захват власти и терроризм — за это иностранцам грозит смертная казнь. Лондон уже заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор, если таковой будет вынесен.

Также представители республики ранее отмечали: в ДНР проводятся суды, а не трибунал. Трибунал будет, но позже и международный.