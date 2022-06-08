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На Украине возвращение тел погибших с "Азовстали" назвали целью спецоперации ГУР

Силовые структуры

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) прокомментировали процесс так называемой "спецоперации" по возвращению сдавшихся в плен на "Азовстали" боевиков. Ранее процесс сдачи в плен был преподнесён украинской стороной для своих граждан как некая "специальная операция по экстракции" украинских военных, которую проводит ГУР Минобороны Украины и СБУ.

На Украине возвращение тел погибших с "Азовстали" назвали целью спецоперации ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов попытался объяснить, как проходит указанная "спецоперация", в результате которой наиболее боеспособные украинские подразделения сдались в плен. По его словам, спецоперация продолжается, однако теперь она в большей степени направлена на возвращение тел погибших военных на заводе "Азовсталь".

"В ходе операции удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя, большинство из которых — оборонявшие "Азовсталь", — цитирует "Военное обозрение" слова Юсова.

Таким образом, представитель ГУР не смог дать внятного ответа украинской общественности о том, в чём же заключалась спецоперация по выходу с территории "Азовстали" военных ВСУ и боевиков "Азова"*, которую в Киеве нарекли "успешной спецоперацией украинской разведки".

"В отсутствии прямых и ясных ответов представитель украинской разведки теперь пытается заявить, что спецоперация продолжается", — комментирует "Военное обозрение".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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