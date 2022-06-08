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Норвегия предоставила Украине самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами

Силовые структуры

Норвегия направила на Украину 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны королевства.

Норвегия предоставила Украине самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами

По данным ведомства, этот вид вооружений предоставлен ВСУ по просьбе Киева. Отмечается, что вся техника, снаряжение и запчасти переданы Украине в качестве пожертвования.

"Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы", — подтвердил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Он также подчеркнул: в Германии при поддержке Вооружённых сил Норвегии украинских солдат научили пользоваться оборудованием.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что армия РФ в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины уничтожила одну 155-мм самоходную установку М109А3, переданную Норвегией, и две 155-мм гаубицы М777 производства США.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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