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Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

Силовые структуры

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. Изначально квалифицированных солдат было гораздо больше, чем новобранцев. Однако сейчас их численность на отдельных участках фронта сократилась до 10-20%, передаёт "Военное обозрение". 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

Командование украинской армии осознаёт плачевное положение и всячески пытается сохранить основной состав ВСУ. Президента Украины Владимира Зеленского призывают отвести самых подготовленных военнослужащих из Донбасса, поскольку прогнозируется, что украинская группировка в регионе будет ликвидирована. Однако киевское руководство отказывается признавать поражение, несмотря на то что подобная тактика уже привела к разгрому ВСУ в Мариуполе. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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