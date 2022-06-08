В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. Изначально квалифицированных солдат было гораздо больше, чем новобранцев. Однако сейчас их численность на отдельных участках фронта сократилась до 10-20%, передаёт "Военное обозрение".
Командование украинской армии осознаёт плачевное положение и всячески пытается сохранить основной состав ВСУ. Президента Украины Владимира Зеленского призывают отвести самых подготовленных военнослужащих из Донбасса, поскольку прогнозируется, что украинская группировка в регионе будет ликвидирована. Однако киевское руководство отказывается признавать поражение, несмотря на то что подобная тактика уже привела к разгрому ВСУ в Мариуполе.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.