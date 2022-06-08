Украинского бойца изнасиловал командир роты по кличке "Призрак"

Боец территориальной обороны Украины Николай Худяков, который сдался в плен российским войскам у села Барвенкова (Харьковская область), рассказал на допросе, что его изнасиловал командир роты по кличке "Призрак".

Один из Telegram-каналов опубликовал видеозапись, на которой боец теробороны признался, что несколько недель назад командир роты принудил его к мужеложеству.

По словам Худякова, он не является гомосексуалистом, а просто выполнял приказ командира. "Призрак" принуждал к гомосексуальным связям и других бойцов, отметил военнопленный.