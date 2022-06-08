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Рожин: военных преступников с "Азовстали" обменивать нельзя

Силовые структуры

В Запорожской области произошёл обмен погибших между Украиной и союзными силами.

Рожин: военных преступников с "Азовстали" обменивать нельзя

С российской стороны тела на обмен — это боевики ВСУ, убитые в Мариуполе и на заводе "Азовсталь". Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он обратил внимание на то, что у Киева ранее курировала вопросы обмена омбудсмен Людмила Денисова, которую выгнали за многочисленные фейки.

После этого обменом стал заниматься ГУР Минобороны Украины.

"Насчет обменов пленными, моя позиция простая — если пленный явно не замазан в совершении военных преступлений, то его вполне можно и нужно менять на военнопленных союзных сил. У нас обменный фонд больше и его надо использовать. На шантаж, — а мы хотим менять только на тех, которые с "Азовстали", поддаваться не надо — военные преступники должны быть осуждены по законам ДНР, и они будут осуждены" — заявил военный обозреватель.

По его словам, обычных пленных либо обменяют, либо они будут ждать окончания спецоперации в плену. И желательно, чтобы эти военнопленные не хлебали баланду в колонии даром, а восстанавливали разрушенные города Донбасса.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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