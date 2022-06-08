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Украинский мародёр сдался в плен бойцам группировки "О" ВС РФ

Силовые структуры

ВС РФ и силы народных республик продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе СВО перед российскими войсками сложили оружие тысячи бойцов ВСУ.

Украинский мародёр сдался в плен российским военным

Сегодня стало известно, что в Лиманском районе сдаться в плен группировке "О" ВС РФ решил и украинский мародёр. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что сдавшийся занимался хищением имущества в домах, которые были оставлены мирными гражданами. Как признался украинец, в боях против союзных войск РФ и народных республик он не участвовал.

Издание публикует видеоролик с допроса пленного.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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