ВС РФ и силы народных республик продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе СВО перед российскими войсками сложили оружие тысячи бойцов ВСУ.
Сегодня стало известно, что в Лиманском районе сдаться в плен группировке "О" ВС РФ решил и украинский мародёр. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что сдавшийся занимался хищением имущества в домах, которые были оставлены мирными гражданами. Как признался украинец, в боях против союзных войск РФ и народных республик он не участвовал.
Издание публикует видеоролик с допроса пленного.
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