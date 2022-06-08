Боевики ВСУ в Константиновке оборудовали огневые позиции, не эвакуировав людей

В городе Константиновка украинские боевики ВСУ оборудовали огневые позиции и опорные пункты в техникуме и доме культуры.

Город расположен на севере ДНР, приблизительно в 30 км от Краматорска, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева.

При этом отмечается, что никакой эвакуации жителей соседних домов не проводилось.

"В Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях Дома культуры имени Ленина (улица Торецкая) и аграрного техникума (улица Учебная) военнослужащими ВСУ оборудованы опорные пункты и огневые позиции, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась", — подытожил Мизинцев.

А тем временем, в Россию из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано 17 047 человек, сообщает Минобороны РФ.