Группировка "О" захватила пункты управления ВСУ и вооружение НАТО в Святогорске

Союзные силы России и республиканской Народной милиции провели успешную операцию по освобождению Святогорска. В ходе боевых действий бойцы группировки "Отважные" захватили пункты управления 51-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад.

"Отважные" захватили оружие ВСУ в ходе операции по освобождению Святогорска

Украинские силовики оставили большое количество вооружения, документы и средства связи во время отступления из города.

Среди трофеев российских военных оказались ПТРК Javelin американского производства, немецкие гранатомёты MATADOR и противобортовая мина DM12. Также боевики ВСУ бросили шведские одноразовые гранатомёты АТ4, автоматические гранатомёты АГС-17 советского производства и украинский станковый гранатомёт УАГ-40.