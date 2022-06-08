Союзные силы России и республиканской Народной милиции провели успешную операцию по освобождению Святогорска. В ходе боевых действий бойцы группировки "Отважные" захватили пункты управления 51-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад.
Украинские силовики оставили большое количество вооружения, документы и средства связи во время отступления из города.
Среди трофеев российских военных оказались ПТРК Javelin американского производства, немецкие гранатомёты MATADOR и противобортовая мина DM12. Также боевики ВСУ бросили шведские одноразовые гранатомёты АТ4, автоматические гранатомёты АГС-17 советского производства и украинский станковый гранатомёт УАГ-40.
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