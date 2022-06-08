Экс-сотрудник разведки США Саннер заподозрил Киев в сокрытии реальных потерь

Некоторые западные аналитики не исключают, что украинское правительство не озвучивает Вашингтону реальные потери украинской армии в ходе военной спецоперации. Бывший сотрудник разведки США Бет Саннер прокомментировал предположение экспертов и отметил, что подтверждённых данных об украинских потерях у Вашингтона нет.

"Можете ли вы найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько единиц техники потеряла Украина?" — заявил Саннер в The New York Times.

Киев направляет в Вашингтон сведения о своих стратегических целях, а не о планах ведения боевых действий. В результате США вынуждены искать информацию у других источников.

Также американские эксперты отмечают, что сейчас Киев стоит перед стратегическим выбором: вывести украинские войска из Донбасса или рисковать тем, что группировка ВСУ будет окружена российской армией.