Некоторые западные аналитики не исключают, что украинское правительство не озвучивает Вашингтону реальные потери украинской армии в ходе военной спецоперации. Бывший сотрудник разведки США Бет Саннер прокомментировал предположение экспертов и отметил, что подтверждённых данных об украинских потерях у Вашингтона нет.
"Можете ли вы найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько единиц техники потеряла Украина?" — заявил Саннер в The New York Times.
Киев направляет в Вашингтон сведения о своих стратегических целях, а не о планах ведения боевых действий. В результате США вынуждены искать информацию у других источников.
Также американские эксперты отмечают, что сейчас Киев стоит перед стратегическим выбором: вывести украинские войска из Донбасса или рисковать тем, что группировка ВСУ будет окружена российской армией.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.