Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 были связаны в единую информационную сеть, чтобы уничтожить системы противоракетной обороны Вооружённых сил Украины.
Воздушно-космические силы РФ применили в ходе спецоперации на Украине четырех истребителя Су-57, чтобы выявить и поразить системы ПВО противника. Впервые в боевых условиях самолёты были объединены в информационную сеть для повышения эффективности выявления и поражение целей, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, подтвердились данные о малозаметности Су-57 для радиолокационных станций.
В конце мая ВКС РФ впервые применили новейший истребитель Су-57 в спецоперации на Украине. С помощью встроенного средства радиоэлектронной борьбы самолёт способен "глушить" системы ПВО противника и уничтожать их крылатыми ракетами Х-59МК2.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.