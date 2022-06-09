Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Эксперт предрёк судьбу трофеев американским БПЛА MQ-1C Grey Eagle на Украине
Пушков прокомментировал новые условия Зеленского для возобновления переговоров
Концерт группы "Би-2" отменили после звонка из силового ведомства
Яшин высмеял решение скрутить номера после ДТП с участием депутата Миронова
Агутин обратился к депутату Сергею Миронову: "Нашёл время на клевету"
Политолог Мезюхо о референдуме в Запорожской области: Вопрос безопасности
В ДНР назначили нового председателя правительства из школы губернаторов
Выбран победитель конкурса по реновации "Горской"

Армия России применила на Украине четыре истребителя Су-57

Силовые структуры

Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 были связаны в единую информационную сеть, чтобы уничтожить системы противоракетной обороны Вооружённых сил Украины.

Армия России применила на Украине четыре истребителя Су-57

Воздушно-космические силы РФ применили в ходе спецоперации на Украине четырех истребителя Су-57, чтобы выявить и поразить системы ПВО противника. Впервые в боевых условиях самолёты были объединены в информационную сеть для повышения эффективности выявления и поражение целей, сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, подтвердились данные о малозаметности Су-57 для радиолокационных станций.

В конце мая ВКС РФ впервые применили новейший истребитель Су-57 в спецоперации на Украине. С помощью встроенного средства радиоэлектронной борьбы самолёт способен "глушить" системы ПВО противника и уничтожать их крылатыми ракетами Х-59МК2.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов Любовь Степушова Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Силовые структуры
На месте бывших позиций ВСУ теперь 40-метровая воронка
Депутат Рады заявил о больших потерях ВСУ под Николаевом
Мир. Новости мира
Депутат Рады заявил о больших потерях ВСУ под Николаевом
Последние материалы
Армия России применила на Украине четыре истребителя Су-57
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Эксперт предрёк судьбу трофеев американским БПЛА MQ-1C Grey Eagle на Украине
Пушков прокомментировал новые условия Зеленского для возобновления переговоров
Концерт группы "Би-2" отменили после звонка из силового ведомства
Яшин высмеял решение скрутить номера после ДТП с участием депутата Миронова
Агутин обратился к депутату Сергею Миронову: "Нашёл время на клевету"
Политолог Мезюхо о референдуме в Запорожской области: Вопрос безопасности
В ДНР назначили нового председателя правительства из школы губернаторов
Выбран победитель конкурса по реновации "Горской"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников