Армия России применила на Украине четыре истребителя Су-57

Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 были связаны в единую информационную сеть, чтобы уничтожить системы противоракетной обороны Вооружённых сил Украины.

Воздушно-космические силы РФ применили в ходе спецоперации на Украине четырех истребителя Су-57, чтобы выявить и поразить системы ПВО противника. Впервые в боевых условиях самолёты были объединены в информационную сеть для повышения эффективности выявления и поражение целей, сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, подтвердились данные о малозаметности Су-57 для радиолокационных станций.

В конце мая ВКС РФ впервые применили новейший истребитель Су-57 в спецоперации на Украине. С помощью встроенного средства радиоэлектронной борьбы самолёт способен "глушить" системы ПВО противника и уничтожать их крылатыми ракетами Х-59МК2.