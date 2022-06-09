Стремоусов: Киев продолжает провокации у границ Херсонской области

Киев не прекращает целенаправленные провокации рядом с границами Херсонской области. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, власти Украины сознательно нагнетают ситуацию, обстреливая Херсонскую область с дальних позиций. Киев, пояснил Стремоусов, хочет держать население в постоянном страхе.

При этом он отметил, что Херсонская область надёжно защищена, поэтому все заявления украинских политиков о готовящемся захвате территории бессмысленны.

"Все попытки провокаций будут пресечены, как это уже было неоднократно", — сказал замглавы военно-гражданской администрации в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул: вся Херсонская область находится под контролем российской армии.

Ранее Стремоусов заявил, что попытки вторжения Вооружённых сил Украины в Херсонскую область провалились. Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации опроверг сообщения о захвате региона, распространяемые киевским режимом.