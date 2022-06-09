Киев не прекращает целенаправленные провокации рядом с границами Херсонской области. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, власти Украины сознательно нагнетают ситуацию, обстреливая Херсонскую область с дальних позиций. Киев, пояснил Стремоусов, хочет держать население в постоянном страхе.
При этом он отметил, что Херсонская область надёжно защищена, поэтому все заявления украинских политиков о готовящемся захвате территории бессмысленны.
"Все попытки провокаций будут пресечены, как это уже было неоднократно", — сказал замглавы военно-гражданской администрации в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул: вся Херсонская область находится под контролем российской армии.
Ранее Стремоусов заявил, что попытки вторжения Вооружённых сил Украины в Херсонскую область провалились. Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации опроверг сообщения о захвате региона, распространяемые киевским режимом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.