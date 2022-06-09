Помощник Кадырова: ВСУ заминировали завод с мирными жителями в Северодонецке

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заминировали территорию завода "Азот" в Северодонецке. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

По его словам, пленный украинский силовик рассказал российским военным, что боевики держат в подвале предприятия около 300 мирных жителей.

"Есть у нас информация, что там где-то 300 мирных жителей, которых ВСУ загнали в какой-то подвал и заминировали всё", — сказал помощник Рамзана Кадырова в интервью РИА Новости.

При этом он добавил, что граждане не могут уйти с завода, так как украинские боевики используют их в качестве живого щита. Алаудинов подчеркнул: работа по освобождению предприятия будет проходить аккуратно, чтобы не навредить мирному населению.

Ранее Кадыров сообщил, что чеченские бойцы завершили тотальную зачистку Северодонецка от украинских националистов.