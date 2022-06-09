Вооружённые силы Украины (ВСУ) заняли помещения хладокомбината в Лисичанске, выгнав из убежища, расположенного на территории предприятия, мирных жителей. Об этом рассказала одна из свидетельниц.
В беседе с корреспондентом РИА Новости она отметила, что в убежище находились порядка 100 человек, в том числе дети и подростки. По её словам, сначала украинские солдаты вели себя адекватно. Как пояснила женщина, они доставляли гуманитарную помощь и предлагали гражданам эвакуироваться в Краматорск.
Она поделилась, что отношение боевиков к мирным жителям изменилось, когда в убежище осталось примерно 15 человек. Женщина подчеркнула: представители ВСУ стали подозревать, что гражданские дожидаются прихода бойцов ЛНР.
"Утром они нас выгнали, сказали, что будут базироваться здесь сами", — сказала свидетельница.
Она приступила к поиску нового пристанища, так как в Лисичанске сохраняется опасная обстановка.
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