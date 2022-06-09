Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что в настоящее время Народная милиция ЛДНР при поддержке ВС РФ ведут бои за город Славянск.
Также отмечается, что на сегодняшний день союзными силами контролируется 231 населённый пункт.
"По состоянию на 9 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее полковник запаса Геннадий Алёхин заявил, что главной целью первого этапа военной спецоперации на Украине был Донбасс, поскольку именно там находились самые мощные и боеспособные бригады ВСУ. Они были скованы, оперативно окружены и в ряде мест блокированы российскими войсками.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.