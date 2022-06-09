Штаб ТерО ДНР: "Идут бои за Славянск"

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что в настоящее время Народная милиция ЛДНР при поддержке ВС РФ ведут бои за город Славянск.

Также отмечается, что на сегодняшний день союзными силами контролируется 231 населённый пункт.

"По состоянию на 9 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полковник запаса Геннадий Алёхин заявил, что главной целью первого этапа военной спецоперации на Украине был Донбасс, поскольку именно там находились самые мощные и боеспособные бригады ВСУ. Они были скованы, оперативно окружены и в ряде мест блокированы российскими войсками.