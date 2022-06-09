Гаврилов: оружие, поставляемое Западом Киеву, перепродаётся на чёрном рынке

На чёрном рынке уже появилось оружие, которое присылается Киеву в качестве военной помощи с Запада. Впоследствии пути этого вооружения ведут на Ближний Восток. Об этом рассказал Константин Гаврилов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по теме военной безопасности и вооружениям, проходящую в Вене.

Дипломат подчеркнул, что имеются документальные свидетельства нелегальной продажи западных вооружений с Украины за границу.

"Существует опасность распространения из зоны конфликта легкого стрелкового оружия, особенно Javelin, ПЗРК и противотанкового (оружия) по всему миру. Уже есть факты, что это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры", — отметил Гаврилов на телеканале "Россия 24".

По мнению представителя дипведомства, эта ситуация несёт в себе потенциальную опасность, потому что западное оружие может запросто попасть в руки к террористам.