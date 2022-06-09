Военный аналитик Владислав Шурыгин спрогнозировал длительные сражения за Славянск, которые могут продолжаться около трёх недель.
Эксперт пояснил, что-то, что происходит сейчас, не является боями за сам город, сражения пока ведутся лишь на подступах к нему, то есть, "как минимум в 20 км от Славянска", а до финальных боёв здесь ещё очень далеко.
Шурыгин уточнил, что дело осложняется сложным, гористым рельефом местности, поскольку сам Славянск располагается на возвышенности, вблизи горы Карачун. Из-за этого вести сражения здесь непросто.
"Если Славянск падет, то украинская оборона в этом случае рухнет окончательно. Дальше останется только Краматорск и, собственно говоря, мест, где Украина может нормально оборудовать оборону, не останется на этом направлении", — объяснил Шурыгин в беседе с "Известиями".
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики рассказали о ведущихся боях за Славянск, а также о ранее освобождённых силыми ДНР и ЛНР Святогорске и Татьяновке.
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