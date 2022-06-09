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Удар ВСУ привёл к большим разрушениям в Стаханове ЛНР

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать мирные города народных республик. Сегодня, 9 июня в 5 часов утра, ВСУ открыли огонь по городу Стаханову в Луганской Народной Республике.

Издание "Русская весна" публикует кадры, на которых представлены чудовищные последствия атаки украинских боевиков. Огонь вёлся из РСЗО со стороны Артёмовска. На город обрушилось около 20 снарядов, в результате чего, по предварительной информации, погибли три человека.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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