Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ ежедневно теряют до ста человек убитыми и до полутысячи ранеными.
Об этом сообщило РИА Новости.
В социальных сетях глава украинского Минобороны пишет, что ситуация тяжёлая. По его словам, ВСУ теряет каждый день до сотни боевиков убитыми и до пятисот ранеными.
В свою очередь, Министерство обороны России сообщает, что в результате ударов за сутки уничтожено свыше трёхсот националистов.
А Independent пишет, что "тяжелые бои" оказывают серьёзное деморализующее воздействие на украинцев и поэтому растёт количество случаев дезертирства среди боевиков ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.