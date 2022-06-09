МО Украины: ежедневные потери ВСУ — 100 человек убитыми и 500 ранеными

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ ежедневно теряют до ста человек убитыми и до полутысячи ранеными.

Об этом сообщило РИА Новости.

В социальных сетях глава украинского Минобороны пишет, что ситуация тяжёлая. По его словам, ВСУ теряет каждый день до сотни боевиков убитыми и до пятисот ранеными.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщает, что в результате ударов за сутки уничтожено свыше трёхсот националистов.

А Independent пишет, что "тяжелые бои" оказывают серьёзное деморализующее воздействие на украинцев и поэтому растёт количество случаев дезертирства среди боевиков ВСУ.